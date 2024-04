Ponticella: 1,5 milioni per la riqualificazione

Ottavo posto nel bando regionale, con un finanziamento di 1 milione e 500 mila euro, per il progetto ‘Porta del Parco’ alla frazione sanlazzarese di Ponticella. Grazie a questo progetto l’amministrazione interverrà nell’area urbana della frazione. Gli interventi sono in programma in diverse aree della Ponticella: in via Benassi, Brizzi e dei Gelsi avverrà la depermeabilizzazione di parte della sede stradale, realizzazione di marciapiede e di parcheggi drenanti, realizzazioni di aiuole con messa a dimora di alberi, cartellonistica; al parcheggio di via dei Gelsi la depermeabilizzazione dell’intera sede stradale, realizzazione di aiuole con messa a dimora di alberi, impiego di cemento drenante in sostituzione dell’asfalto; in via Benassi alta la depermeabilizzazione dell’intera sede stradale, interventi di canalizzazione delle acque piovane per contenerne il deflusso verso valle, cartellonistica, riqualificazione a verde e arredo urbano dell’area di accesso al percorso; al parco Aldo Moro la depermeabilizzazione di una parte del percorso esistente, messa a dimora di nuovi alberi, realizzazione di una discesa verso l’alveo del fiume, cartellonistica, realizzazione di un sentiero di collegamento lungo fiume con via Spipola; in via del Bosco la riqualificazione dell’accesso est al parco dell’Infanzia, realizzazione di un marciapiede drenante, messa a dimora di nuovi alberi e arbusti; al parcheggio scuole Don Milani e alle omonime scuole la depermeabilizzazione di parte della sede stradale, realizzazione di parcheggi drenanti, realizzazione di aiuole con messa a dimora di alberi, realizzazione di uno spiazzo per mettere in sicurezza l’uscita dei bambini da scuola.

"Ci sarà anche la realizzazione di orti urbani in via del Colle - spiega l’assessora all’Ambiente Beatrice Grasselli - con la messa a dimora di nuovi alberi e arbusti, realizzazione di fossi per la regimazione delle acque meteoriche; al nido Tana dei Cuccioli la realizzazione di nuove siepi profumate, messa a dimora di piante per gli impollinatori, al parco Bel Poggio saranno realizzate, in accordo con il Wwf e il Parco dei Gessi, siepi per gli impollinatori e uno stagno per la fauna minore; e il centro sociale La Terrazza diverrà la porta d’accesso principale del Parco dei Gessi; si prevede l’installazione di arredi e cartellonistica per l’accoglienza di scuole e visitatori. Tutto l’intervento prevede elementi di tutela della biodiversità quali cassette nido, bat-box e bee-hotel".

Zoe Pederzini