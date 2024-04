Porretta Calcio, nuova dirigenza per ripartire

Il Porretta calcio ha una nuova dirigenza. Dopo le polemiche dei mesi scorsi, culminate nelle dimissioni dell’ex presidente Incoronato, un nuovo gruppo ha preso le redini della storica società locale. Il consiglio direttivo dell’ASD Porretta 1924 è composto da Gianni Valdiserri (presidente), Ilario Corsini (vice-presidente), Pietro Franchi (direttore generale), Piero Biffoni (segretario), Marco Muzzarelli, Rodolfo Tibuzzi, Sandro Rota (consiglieri) e dall’ex presidente Rolando Gaggini.

"Dopo un percorso di avvicinamento che dura da mesi - esordisce il neo presidente Valdiserri - abbiamo rotto gli indugi. Ci tengo a ringraziare l’assessore Nicolò Savigni e il sindaco Giuseppe Nanni per lo spirito collaborativo dimostrato finora". "Siamo entrati a stagione in corso, per dare una mano al movimento calcistico locale, al termine di un periodo difficile". Dichiara il direttore generale Franchi, che prosegue: "Stiamo valutando la situazione per ripartire al meglio. Sicuramente interverremo su entrambi i campi sportivi, Albergati e Cesare Sabattini e integreremo il gruppo di allenatori a disposizione della società - prosegue Franchi. Nonostante le difficoltà, vorremmo festeggiare il centenario così da dare il senso di un nuovo inizio".

"L’amministrazione continuerà a collaborare, come ha sempre fatto - dichiara l’assessore allo Sport Savigni. Di questo gruppo ci piacciono l’umiltà e la voglia di adoperarsi per il bene del Porretta". L’attenzione dei dirigenti è ovviamente rivolta alla prossima stagione, quando la società dovrà affrontare i molti impegni in calendario, dalla prima squadra al settore giovanile. "E’ ovvio che i ragazzi rappresenteranno una parte fondamentale del nostro impegno. Già oggi sono molti, ci piacerebbe che diventassero ancora di più - concludono all’unisono Valdiserri e Franchi. Stiamo valutando l’idea di organizzare alcuni open day, così da far conoscere il nostro lavoro. Dal prossimo anno, se ci saranno le condizioni, valuteremo le collaborazioni con altre realtà locali. Vogliamo dare vita a una gestione improntata alla trasparenza e al coinvolgimento della comunità" concludono i due dirigenti.

Entro la fine dell’anno, poi, dovrebbero essere finalmente ultimati i nuovi spogliatoi, così da facilitare la gestione di un complesso sportivo che nell’ultimo periodo ha generato qualche lamentela da parte delle famiglie dei giovani atleti. In proposito, una cosa è già certa: l’ufficio della società, dopo il temporaneo trasloco a Ponte della Venturina, tornerà presso gli impianti sportivi, dove è sempre stato, per la soddisfazione di tifosi e appassionati.

Fabio Marchioni