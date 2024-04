"Porterà in Ue un bel cambiamento. Forte il suo legame con Bologna"

Soddisfatta della candidatura di Alessandra Servidori è Valentina Castaldini, coordinatrice regionale di Forza Italia per l’Emilia e consigliera regionale: "La scelta di Alessandra Servidori come candidata riflette non solo il suo impegno a servizio delle istituzioni e la sua dedizione alla comunità, ma anche il suo profondo legame con Bologna. La sua esperienza, unita alla passione per il bene comune, la rendono la scelta ideale per rappresentare e guidare.

La sua candidatura, fortemente sostenuta da tutta Forza Italia, simboleggia la nostra fiducia nella sua capacità di apportare un cambiamento significativo, puntando su competenza e cultura".