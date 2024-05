Potere al Popolo annuncia il presidio a sostegno del Comitato delle Besta

L’appuntamento è oggi alle 16, in piazza Maggiore, dove Potere al Popolo sarà in presidio sul caso delle scuole Besta. Proprio per oggi infatti è previsto il primo vero tavolo di confronto tra il Comune e il comitato, dopo che l’amministrazione ha accettato una temporanea sospensione dei lavori. La protesta, che ha visto toni molto duri e l’intervento delle forze dell’ordine, è contro il progetto pubblico che prevede l’abbattimento del vecchio edificio invece che la ristrutturazione senza toccare il parco. Potere al Popolo annuncia che sarà anche alla marcia del 17, per l’anniversario dell’alluvione.