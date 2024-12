Premiati i cinquanta campioni di solidarietà

Casalecchio nel cuore ha premiato i suoi campioni di solidarietà. Cerimonia partecipata in municipio promossa, secondo tradizione, dal gruppo di Casalecchio nel cuore, capace di riunire i cittadini meritevoli ed in particolare quelli capaci di declinare le azioni di solidarietà nel campo culturale e sociale. Il gruppo rappresentato da Chiara Casoni, Athos Gamberini e Mara Tugnoli ha selezionato questi cittadini raggruppati nelle diverse categorie, ai quali ha consegnato un attestato di merito. Alla presenza del sindaco Matteo Ruggeri, del vicesindaco Paolo Nanni e dell’assessore Andrea Gurioli sono stati ringraziati per il loro impegno sul territorio i volontari della compagnia teatrale amatoriale Attori per caso. Iniziarono ad organizzare spettacoli per i loro figli (quando frequentavano l’asilo Lamma), ben trent’anni fa e continuano ancora oggi per sostenere i progetti di altre associazioni di volontariato.

Per l’enorme impegno nei tanti e recenti interventi per calamità naturali sul nostro territorio è stata ringraziata la Protezione civile "sempre pronta a dare una mano alla comunità", ha sottolineato Chiara Casoni, e in particolare i gruppi di volontari che attivamente prestano il loro servizio nell’associazione Nazionale Alpini sezione Bolognese Romagnola gruppo Casalecchio- Sasso, le Guardie Ecologiche Volontarie, l’Unità cinofila guardie zoofile, l’associazione Nazionale Carabinieri sezione Carlo Alberto Dalla Chiesa, la Pubblica Assistenza di Casalecchio. Fra gli oltre cinquanta premiati un ringraziamento speciale anche al dott. Luca Sandri, commissario responsabile della protezione civile dell’Unione Reno Lavino Samoggia.

g.m.