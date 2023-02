Prende il via il ’Darwin Day’

Da oggi al 23 febbraio, prende il via ’Darwin Day’, quest’anno dedicato al tema ’Atre evoluzioni: la transizione ecologica nell’Antropocene’, organizzato dall’Unione bolognese naturalisti, dal Dipartimento di Scienze e dal Sistema museale di ateneo (SMA) dell’Università di Bologna, in collaborazione con la Fondazione Golinelli. Le iniziative, gratuite e aperte a tutti, celebrano la nascita di Charles Darwin, avvenuta il 12 febbraio 1809 e prevedono anche laboratori per bambini al Museo Cappellini.

Quest’anno il tema portante è ’L’evoluzione e la conservazione della biodiversità’ negli ambienti trasformati e danneggiati dall’uomo. Il primo appuntamento è oggi all’Aula Ghigi (via San Giacomo, 9 - Bologna), dalle 15.30 inc ompagnia dell’Unione bolognese naturalisti per parlare delle aree protette.