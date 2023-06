Presentazione del libro "Non capire il Giappone", dialogo con Edoardo Lombardi Vallauri

Sarà presentato alle 19.30 di oggi il libro ’Non capire il Giappone’ (il Mulino) di Edoardo Lombardi Vallauri. Volume che racconta lo spaesamento di un intellettuale italiano in Giappone, ma senza angoscia, perchè è un paese mite, stupendo e abbagliante, quando si rivela nella sua grandezza. E a ogni passo si scopre che il non capire è un bene prezioso. A dialogare con l’autore Patrizia Violi e Yumi Karasumaru. L’evento, ad ingresso libero, è organizziato al convento delle suore francescane di via Santa Margherita con le Librerie Coop Ambasciatori.