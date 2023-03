Prevenzione cardiologica con gli esperti

Prevenzione del rischio cardiovascolare. Questo il tema dell’appuntamento di mercoledì 29 marzo alle ore 14,30 presso il centro sociale "La Villa" via Pedora, 73 a Baricella. Focus su come valutare il proprio rischio cardiovascolare, come prevenire l’infarto con un corretto stile di vita, come correggere i fattori di rischio cardiovascolare.

Intervengono Gianfranco Tortorici, presidente associazione Bentivoglio Cuore, Alessandro Lombardi, responsabile Utic cardiologia ospedale di Bentivoglio, Franco Serafini, responsabile centro Tao cardiologia ospedale di Bentivoglio. Al termine dell’incontro seguirà un assaggio di stuzzichini dolci, salati e bevande offerti dal centro sociale "La Villa". Informazioni al numero 0516591924.