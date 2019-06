Bologna, 22 giugno 2019 - Oggi è il giorno del Pride, la parata dell’orgoglio lgbtqi, la sigla che raccoglie le mille anime del mondo omosessuale, trans e queer della città. Per la prima volta, però, il coloratissimo corteo si spacca in due. Da un lato gli organizzatori storici della manifestazione, dall’altro una serie di associazioni ‘ribelli’, tra cui spicca il Mit, il Movimento identità transessuali, che hanno scelto – non senza polemiche – di slegarsi dalla sfilata ufficiale e farsi il proprio ‘B-side Pride’.

Il percorso, comunque, sarà per tutti lo stesso: ritrovo ai Giardini Margherita nel primo pomeriggio e per i carri dalle 16 tra via Santo Stefano e via Dante, corteo in centro storico e ritorno ai giardini per le 19, dove sono in programma gli interventi dal palco e il concerto con ospite Myss Keta e Paola Iezzi, ovvero la metà di Paola e Chiara.

Lo slogan dell’edizione 2019 è ‘Sfondiamo i muri’, con evidente riferimento – anche nell’immagine ufficiale – al cinquantenario dei moti di Stonewall, la storica rivolta del mondo gay a New York nel 1969. Dopo il concentramento ai giardini, il corteo sfilerà per via Santo Stefano, via Farini, via Castiglione, piazza di Porta Ravegnana, via San Vitale, piazza Aldrovandi e via Guerrazzi per poi, risalendo via Santo Stefano, ritornerà ai giardini Margherita dove sarà allestito il palco.