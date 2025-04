Primo Maggio, Editors e Samuel in piazza

‘Una grande festa in piazza’. È lo slogan, ma anche un piccolo assaggio, di quello che sarà il concertone del Primo maggio in piazza Maggiore. Organizzato da Cgil, Cisl Bologna e Uil Emilia-Romagna con la direzione artistica dell’Arci cittadina, proporrà sul palco grandi nomi internazionali alternati ad astri nascenti del panorama musicale italiano. Per celebrare la Festa dei Lavoratori arrivano sotto le Torri gli Editors, band indie-rock britannica, amatissima per brani come Munich, Papillon e Heart Attack. A esibirsi in un dj-set che mixa i loro successi saranno Russell Leetch ed Elliott Lion Williams.

Una maratona di musica e impegno, dalle 16 a mezzanotte, cui prenderà parte anche Samuel: nel ’96 ha fondato i Subsonica e, oltre a essere cantautore e produttore, si è esibito nei club più importanti della scena elettronica. Ritorna poi sul palco il cantautore e musicista Alberto Bertoli, nato a Sassuolo sotto il segno della musica (suo padre era Pierangelo); l’anno scorso ha collezionato un tour da 90 concerti in tutta Italia. Ci sarà poi anche Rea, cantautrice bolognese, classe 2003, che ha partecipato ad Amici e vanta già l’apertura di concerti come del calibro di Dean Lewis e Russell Crowe. Fabio Licciardi, in arte Liccia, è un cantautore di base a Bologna che ha da poco pubblicato Sei Sai, ep prodotto da Alessandro Gallo (collaboratore di Lucio Dalla, Mike Patton e Franco Battiato).

Dopo il successo del concerto dello scorso febbraio al Locomotiv, il Primo maggio si esibiscono anche i Poche Spanne (Mattak e Funkynano). E poi i bolognesi Il parto delle Nuvole Pesanti e un nome interessante come quello di Cristiana Cattaneo, in arte Yana_C, corista per Damiano David, Elodie, Rose Villain; dallo scorso anno lavora come solista unendo il pop italiano all’afro. Ritornano i Camelot, nati da un’idea di Mirko Errani, band che si muove tra i generi, spaziando dal rock al blues fino al pop. Sonorità neo soul, hip hop ed elettronica attraverseranno invece il progetto Subconscio di Giulio Campaniello.

Vincitrice del contest Dillo alla luna nel 2023, sarà in piazza Maggiore Effedi, al secolo Federica Durante, con alcuni dei suoi brani più rappresentativi come Riparto da me e Respirare. Joe Allotta presenterà al pubblico le sue composizioni che vogliono rendere accessibile il jazz a quante più persone possibili, mescolando hip hop, funk e drum’n’bass. Sul palco anche il quartetto di Andrea Abbadia (sax baritono), con Lello Petrarca al pianoforte, Luca Varavallo al contrabbasso e Alex Perrone alla batteria. L’evento, presentato da Amalia Apicella e Claudio Succi, si potrà ascoltare anche sulle frequenze di Radio città Fujiko (103.1 fm) e guardare in diretta tv.

re. cro.