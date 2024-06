Priolo in visita al genio ferrovieri: "In prima linea per l’alluvione"

La vicepresidente della Regione, Irene Priolo, nei giorni scorsi, ha fatto visita al personale militare del reggimento genio ferrovieri della caserma ‘Montezemolo’ di Castel Maggiore. "Al suo arrivo – dice il tenente colonnello Franco Falasca – la vice presidente è stata accolta dal comandante di reggimento, colonnello Marco Silenzi, e dal luogotenente Francesco Santoro. Nel corso dell’incontro sono stati illustrati le principali attività peculiari del reggimento, oltre alle attività in corso e quelle programmate, sia nel campo della formazione sia in quello addestrativo e operativo". Priolo, dopo essere stata accompagnata nella sala storica del reparto, ha incontrato il personale militare e civile, a cui ha espresso il proprio apprezzamento per il grande lavoro svolto dall’esercito e dal reggimento genio ferrovieri durante l’emergenza alluvione dello scorso anno. "La vice presidente – continua Falasca – ha esternato sentimenti di profonda gratitudine da parte dei cittadini colpiti dall’alluvione. E ha riconosciuto al reggimento l’elevata professionalità dimostrata quotidianamente come nella bonifica di ordigni residuati bellici inesplosi, attività dall’alta connotazione tecnologica e specialistica. L’incontro si è concluso con la tradizionale firma dell’Albo d’Onore e la consegna a Priolo del crest, emblema militare, del reggimento, in ricordo della visita".

p. l. t.