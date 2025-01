Problemi a un giunto del ponte. Chiusa al traffico via del Terrapieno

Problemi a un giunto del ponte, stop al traffico in via del Terrapieno. Dopo la chiusura parziale nella serata di domenica, da ieri la strada è chiusa in entrambe le direzioni, all’altezza del cavalcavia sopra l’A14, a causa di problemi localizzati in corrispondenza di un giunto del ponte. La notte scorsa sono state effettuate le verifiche strutturali a cura della società Autostrade, a seguito delle quali i tecnici definiranno i tempi di intervento e le ipotesi di riapertura al traffico. Maggiori informazioni e aggiornamenti potrebbero arrivare già in giornata.

Ad accorgersi del problema, inizialmente, è stata la Polizia locale, che ha poi attivato prima i vigili del fuoco e poi Autostrade, che ha la competenza sul cavalcavia così come per tutti gli altri viadotti sopra tangenziali e autostrade. Il cavalcavia nello specifico era già attenzionato dalla Polizia locale poiché colpito, in passato, da un mezzo pesante.

Non è chiaro comunque se a causare il problema sia stato quell’episodio o se il punto in questione debba essere oggetto di manutenzione ordinaria legata allo stato di usura del giunto del ponte. Non è stata chiusa al traffico, invece, l’uscita 10 della Tangenziale proprio in prossimità di via del Terrapieno.

