Prodotti e confezioni: le novità di Marchesini

Sono oltre 400 le aziende presenti nei padiglioni della Fiera per la tre giorni di Cosmofarma Exibition dedicata all’health care, al beauty care e ai servizi della farmacia. Tante le novità di prodotto e anteprime di mercato che si potranno trovare tra i padiglioni e non mancano le new entry di spicco. Tra queste per la prima volta a Cosmofarma c’è la multinazionale Marchesini Group, leader nella progettazione e produzione delle macchine e linee di confezionamento per l’industria farmaceutica e cosmetica. La presenza di Marchesini Group alla manifestazione offre quindi un focus sulle tecnologie e le innovazioni racchiuse all’interno di ogni confezione, blister, flaconi, vasetti, tubetti, bustine, prima che vengano sistemati sugli scaffali delle 20 mila farmacie italiane.

In mostra al padiglione 25 Stand C68 ci saranno due macchine targate Dott. Bonapace (azienda di Cusano Milanino entrata nel Gruppo Marchesini nel 2021): una macchina riempitrice automatica per capsule adatta alla lavorazione di polveri, prodotti liquidi o semisolidi, compresse, mini compresse e capsule con la caratteristica di riuscire a processare fino a 3.000 capsule all’ora e dosare nella stessa capsula un massimo di 20 combinazioni possibili di diversi prodotti e un anche un turboemulsionatore sottovuoto.

Tanti anche gli incontri e i convegni: oggi, alle 12.15, ’La farmacia dei servizi: aggiornamenti normativi e riflessioni economico-finanziarie’, a cura di Utifar; domani: ’L’evoluzione della farmacia e del farmacista tra nuovi servizi e dispensazione del farmaco’, a cura di Fofi, Federfarma, Fondazione Francesco Cannavò e Utifar.