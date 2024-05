Prosciuga il conto dell’anziano zio. Sequestrato alla nipote mezzo milione di euro

Ha approfittato dello stato di salute del vecchio zio ultranovantenne, riuscendo a ottenere la delega sul conto dell’anziano e svuotandolo completamente. I carabinieri del Nucleo investigativo hanno ricostruito l’episodio di circonvenzione di incapace, che vede protagonista una sessantanovenne bolognese: la donna, eseguendo diversi movimenti bancari, tra cui prelievi, bonifici nazionali e internazionali e trasferimenti di titoli, è riuscita ad appropriarsi di centinaia di migliaia di euro, lasciando sul conto dell’anziano zio appena 100 euro. La vicenda risale a circa due anni fa e, nei giorni scorsi, il gip ha disposto il sequestro preventivo della somma di 521.520 euro trovati nella disponibilità della nipote infedele.

Ad accorgersi dell’ammanco, era stata la figlia dell’uomo, che vive in Grecia. Tornata due anni fa in occasione della morte del padre novantaquattrenne, la donna si era accorta che il conto dell’anziano genitore era stato svuotato e aveva così sporto denuncia ai carabinieri. I militari hanno iniziato a indagare, scoprendo che poco prima della morte dell’anziano, la nipote, approfittando dell’età avanzata e delle gravi condizioni di salute dell’uomo, tra l’altro certificate, lo aveva indotto a farle una delega, autorizzandola a operare incondizionatamente sul suo conto corrente. Una condizione che aveva permesso alla donna di dissanguare il conto dell’anziano, prosciugandone ogni risorsa e appropriandosene. Ora, la donna non potrà più godere di quei soldi così meschinamente ottenuti, con il sequestro del mezzo milione di euro trovato nella sua disponibilità, parte della cifra sottratta al parente defunto.

n. t.