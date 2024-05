Quartetto Barbican note in sala Mozart

Nuovo appuntamento dell’Accademia Filarmonica, che questa sera alle 20.30, propone il terzo ed ultimo concerto della rassegna ’Il Quartetto in Sala Mozart’. Ospite sarà il Quartetto Barbican. Amarins Wierdsma e Kate Maloney violini, Christoph Slenczka viola e Yoanna Prodanova violoncello, sono la formazione del Quartetto che esprime quattro nazionalità e usa sette lingue nella ordinaria comunicazione, avendo come riferimenti le città di Londra e Monaco. Per il pubblico della Sala Mozart il Quartetto Barbican eseguirà, di Haydn, il Quartetto per archi n. 34 in Re maggiore op. 20 n. 4, di Ravel il Quartetto per archi in Fa maggiore e, di Beethoven, il Quartetto per archi n. 7 in fa maggiore op. 59 n. 1 “Razumowsky”.