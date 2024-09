Raccolta fondi per un campo della Protezione civile

Il gruppo volontari di Protezione civile di Monzuno è online sulla piattaforma ’Ginger’ per una raccolta fondi con un obiettivo molto ambizioso che prevede l’acquisizione di un Campo di emergenza mobile da installare entro 3 ore dall’arrivo dei mezzi di soccorso e che servirà per una prima accoglienza di persone evacuate (prima che le autorità trovino sistemazioni adeguate) o per un presidio utile al monitoraggio di eventi in corso di evoluzione. Questo Campo di emergenza mobile sarà una piccola tendopoli ’automontante’ e da una torre faro portatile che i volontari possono installare con facilità e rapidità. Per l’associazione raggiungere questo obiettivo con l’aiuto della comunità sarà un salto di qualità davvero strategico in cui si guadagnerà sia in efficienza negli interventi, sia nella consapevolezza della comunità stessa dell’importanza di prepararsi al meglio prima di eventi straordinari che in realtà sono sempre meno straordinari.

"Lo scopo di un’associazione di volontariato di protezione civile - afferma il presidente Massimo Milani- è, oltre al monitoraggio del territorio e assistenza alla popolazione in caso di calamità, prepararsi al meglio in periodo di “pace” per qualsiasi evenienza futura".