Rapine in centro a Bologna, arrestato ‘brigante’ seriale

Bologna, 20 aprile 2023 - Tre rapine aggravate e 6 tentate commesse, tra il 3 e il 17 marzo scorso, in pieno centro storico. La Squadra mobile, su ordinanza del gip, ha arrestato un cittadino moldavo, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio.

Il rapinatore ripreso mentre avvicina una vittima

L’uomo è stato rintracciato grazie alle descrizioni fornite dalle vittime – nella maggior parte dei casi donne e studenti – che hanno raccontato agli agenti di essere state avvicinate da un soggetto di nazionalità dell’Est Europa che chiedeva insistentemente dei soldi (la somma variava dai 20 ai 50 euro).

Se le vittime si rifiutavano di consegnare la somma di denaro richiesta, il malvivente le minacciava dicendo di essere in possesso di un coltello che, in alcuni casi, è stato anche mostrato. Gli episodi contestati al cittadino moldavo sono avvenuti tra via San Petronio Vecchio, via Cartoleria, piazza Aldrovandi e via Begatto.

In sei casi, la rapina non è andata a buon fine grazie all’intervento di terze persone che hanno messo in fuga il malvivente. Negli altri tre casi, invece, l’uomo ha messo ha segno il colpo: in un episodio, la vittima è stata costretta a prelevare dei soldi dal bancomat e consegnarli al rapinatore.

La descrizione fornita dalle vittime, alle denunce presentate e all’analisi dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privata installati nella zona, gli agenti della Mobile, coordinati dal pubblico ministero Bruno Fedeli, sono riusciti a identificare e arrestare il rapinatore che ora si trova nel carcere della Dozza.