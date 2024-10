Record di abbonati al Teatro Consorziale

Teatro Consorziale di Budrio: record di abbonamenti e biglietti polverizzati nel primo giorno di prevendita del teatro. Finita la fase degli abbonamenti alla nuova stagione di prosa del Teatro Consorziale di Budrio (nella foto), inizia quelle dedicata alla vendita dei biglietti dei singoli spettacoli. Per il terzo anno consecutivo viene superato il numero di abbonamenti della stagione precedente, infatti sono 292 i tagliandi staccati tra settembre e ottobre, ben 26 in più rispetto al 2023, un buon traguardo se si considera la capienza totale sotto i 500 posti. È dunque partita la vendita, operativa presso la biglietteria del Teatro e online su Vivaticket, non solo dei titoli compresi nell’abbonamento della stagione di prosa, ma anche per le numerose proposte fuori abbonamento.

La grande novità di quest’anno è rappresentata dallo spettacolo di capodanno, il 31 dicembre Vito accompagnerà il pubblico verso il nuovo anno con il suo nuovo spettacolo "L’altezza delle lasagne". I generi che esplora la nuova stagione vanno incontro a tutti i gusti, infatti oltre alla proposta di prosa e la commedia fuori abbonamento ci sarà anche il musical per tutta la famiglia, con ’Alice nel Paese delle Meraviglie’, e il mentalismo con il famoso volto di Skx Francesco Tesei. A fare da cornice alla ricca proposta è il Teatro Consorziale di Budrio, che in questi mesi di pausa si è rifatto il look, con interventi indispensabili al palcoscenico, alla volta e agli impianti, e il 6 dicembre è pronto a inaugurare la stagione con Guidi e Ingrassia in "La strana coppia", già quasi sold out.

Infatti, oltre all’ottimo risultato degli abbonamenti si registra un dato molto significativo anche a seguito del primo giorno di prevendita, con 308 tagliandi staccati alle persone che dalle prime ore di martedì 29 ottobre si sono messi in fila davanti alla storica biglietteria di via Garibaldi. Così il sindaco Debora Badiali: "L’impegno e l’attenzione che abbiamo dedicato nei mesi scorsi alla realizzazione della stagione che sta per iniziare stanno venendo ripagati. Vedere così tante persone in fila per un abbonamento o un biglietto, anche in un momento così difficile per il nostro territorio, mi conferma che stiamo andando nella giusta direzione. Il teatro, gli appuntamenti estivi, quelli nei musei e in biblioteca: la cultura a Budrio è ripartita alla grande e il nostro paese si conferma punto di riferimento per tutta la Città metropolitana".

Zoe Pederzini