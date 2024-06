Hospice pediatrico Seràgnoli Bologna, Renzo Piano all'avvio dei lavori

Bologna, 18 aprile 2019 - Una struttura sospesa tra gli alberi, perché "dovrà essere un sollievo per i bimbi" ha sottolineato l'architetto dell'Hospice pediatrico Seràgnoli, Renzo Piano (video), presente in via Rio polo alle spalle del Bellaria per la posa della prima pietra (foto) della prima struttura dedicata regionale. "Non è facile un progetto del genere da immaginare, bisogna pensarlo dal punto di vista degli ospiti. Ma si può fare grazie a Isabella Seragnoli". Numerosi i ringraziamenti alla filantropa e imprenditrice.

"Una persona che parla con i fatti", ha dichiarato il sindaco Merola. L'Hospice, cantieri iniziati, dovrebbe vedere la luce nel 2021, ospiterà 14 bimbi per cure palliative, per malattie incurabili e rare. La superficie totale di intervento è di dodicimila metri quadrati, nella struttura anche oblò sul soffitto per far vedere il cielo ai pazienti e aree di condivisione con cucine e sale studio, oltre alle camere per i familiari. L'Hospice pediatrico è promosso e sostenuto dalla Fondazione collegata, rappresenterà il centro di riferimento regionale.

Piano ha anche fatto un passaggio sul disastro di Notre Dame. "Fa male, abbiamo un ufficio a 300 metri. Ma si riprenderà".

IL COMMENTO Cure e dignità - di Massimo Pandolfi