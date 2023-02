Rete Tim down in Emilia Romagna: problemi per gli utenti a Bologna e in altre città

Segnalati problemi con la rete Tim in tutta Italia

Bologna, 5 febbraio 2023 – Rete Tim ko su e giù per la Penisola, pioggia di lamentele da parte degli utenti. L’azienda segnala che “è stato rilevato un problema di interconnessione internazionale, sono in corso le analisi per la risoluzione del problema”. Un disagio che “impatta il servizio a livello nazionale”, precisa il portavoce di Tim. Le analisi per la risoluzione sono ancora in corso.

Nel frattempo in giornata è partito il tam tam social con numerose segnalazioni degli utenti che su twitter hanno creato l'hashtag #timdown, diventato trend topic, per segnalare i disservizi a internet e telefoni che vanno avanti da diverse ore su tutto il territorio nazionale.

Tim oggi risultava non funzionante in tutta Italia, da nord a sud. Le segnalazioni sono migliaia e riguardano l'accesso a internet da postazione fissa e, in parte, anche da mobile. Problemi vengono segnalati da tutta Italia, da Roma a Napoli passando per Pavia, Reggio Emilia, Torino, Treviso, Modena, Milano, Bologna.

Escluso al momento l'attacco hacker. Secondo la Polizia Postale si tratterebbe solo di problemi tecnici che interessano la rete internet fissa e non quella mobile.