Rifiuti, rivoluzione per tremila famiglie

A Baricella prenderà il via un adeguamento dei servizi di raccolta rifiuti con l’obiettivo di migliorare quantità e qualità della raccolta differenziata, e recuperare e riciclare quanta più materia possibile a salvaguardia dell’ambiente. Le modifiche al servizio di raccolta coinvolgeranno il comune a partire dal 3 aprile. Complessivamente, spiega una nota di Hera, sono interessate dal progetto circa 3.320 utenze, di cui 209 non domestiche. Nel concreto si tratta di uno sviluppo del sistema già presente.

Tra le novità principali le lattine saranno da conferire nel sacco giallo della plastica e non più insieme al vetro mentre rifiuti indifferenziati, carta e sfalcipotature in appositi contenitori e non più nei sacchi. Con l’adeguamento dei servizi, i contenitori per la raccolta dell’organico verranno sostituti da nuovi bidoncini dotati di un codice identificativo collegato all’utenza. La plastica continuerà ad essere conferita nei sacchi gialli, unita però alle lattine, e la raccolta diventerà settimanale (cambia la giornata, non più il mercoledì ma il sabato). Il vetro andrà conferito da solo e non più insieme alle lattine nelle apposite campane verdi stradali, come avviene già ora. Per quanto riguarda carta, cartone e rifiuti indifferenziati, la raccolta passerà da sacco a bidoncino, anche in questo caso dotato di codice identificativo. Anche per la carta varia il giorno di raccolta che diventa il mercoledì anziché il lunedì. Per gli scarti verdi e le ramaglie si dovranno utilizzare appositi contenitori carrellati, non andranno più esposti nei sacchi arancioni come avviene ora. La raccolta di pannolini e pannoloni raddoppia passando da una a due volte alla settimana e verrà introdotto un nuovo servizio per la raccolta dell’amianto a domicilio. Sarà capillare la campagna di comunicazione.

Sono numerose le iniziative previste: lettera a tutte le famiglie e attività produttivecommerciali, consegna dei materiali al Punto Smeraldo, un punto informativo per eventuali chiarimenti e incontri pubblici. Questi ultimi sono in programma il 6 marzo con un doppio appuntamento alle 17.30 e alle 20.30 alla Sala Europa del centro culturale Il Bargello in via Europa 1 a Baricella, il 7 marzo alle 20.30 nell’ex asilo Simoncini, in via Gramsci a Boschi, il 9 al centro sportivo in via Unità d’Italia a San Gabriele. Il punto informativo si terrà invece il 3 marzo dalle 9 alle 13 al mercato settimanale di Baricella. Il kit si ritirerà direttamente al Punto Smeraldo dal 13 marzo al primo aprile. Tutte le informazioni sono sul sito del Comune.

Zoe Pederzini