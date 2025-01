Rubano all’iper. Arrestate tre donne

Avevano riempito un grande carrello con una grande spesa e si stavano allontanando senza passare dalla cassa, le tre donne arrestate ieri pomeriggio dai carabinieri della stazione di Casalecchio fuori dal supermercato Esselunga presso il centro commerciale Meridiana di Casalecchio. Si tratta di una 24enne e una 28enne residenti a Reggio Emilia e una 34enne modenese che in unico carrello avevano stipato generi alimentari di alta gamma, cartucce per stampanti, articoli di cancelleria, profumi e prodotti per la cura della persona dal valore di oltre 5mila euro.

Una volta prelevati dagli scaffali i prodotti desiderati, avevano atteso un momento di affollamento alle casse per infilarsi nel varco riservato alle uscite senza spesa per poi proseguire velocemente verso l’uscita. Una mossa che non è sfuggita al personale di vigilanza che le ha bloccate tutte tre poco fuori dall’Esselunga e chiesto l’intervento dei carabinieri. I militari della vicina stazione hanno arrestato le presunte responsabili con l’accusa di tentato furto aggravato in concorso e restituito il bottino al supermercato. Accompagnate in caserma, il pm di turno ha poi disposto l’invio al Tribunale per il giudizio con rito direttissimo.