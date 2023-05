San Petronio, concerto in ricordo di Ezio Bosso. Zuppi: "Musica dedicata alla pace"

Nel terzo anniversario della scomparsa del Maestro Ezio Bosso (foto), su iniziativa dell’Arcidiocesi in collaborazione con Annamaria Gallizio, per anni assistente del musicista e compositore, la basilica di San Petronio ospita un concerto che vuole ricordarne la figura.

Oggi, alle 18,30, l’orchestra Buxus Consort Strings – 23 musicisti che nel corso degli anni hanno collaborato con Bosso e fatto parte delle formazioni orchestrali da lui fondate – e la violinista Anna Tifu eseguiranno la Serenata notturna in Re maggiore per orchestra d’archi e timpani di Mozart, Frates di Arvo Pärt e il Concerto n. 1 per violino, orchestra d’archi e timpani di Ezio Bosso intitolato Esoconcerto.

L’ingresso sarà libero, ma verrà proposto un ‘biglietto responsabile’ a favore di un’organizzazione umanitaria, in base alle possibilità di ciascuno.

L’arcivescovo Matteo Zuppi, cui si deve l’idea del concerto, commenta: "Dedichiamo il concerto alla pace perché, sempre come diceva Ezio, siamo tutti un’orchestra e la sua passione per la vita e la bellezza possa ispirare vie di dialogo".