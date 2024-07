Sangue in piazza XX Settembre. Coltellate al volto e al corpo. Caccia all’aggressore fuggito

Ormai non c’è sera, non c’è notte, non c’è mattina senza che, in piazza XX Settembre, qualcuno non finisca ferito. Da una coltellata, da una bottigliata, da un pugno. C’è chi rischia la vita. E chi se la cava con pochi punti di sutura. Ma al netto delle prognosi, quel che emerge, chiaro e avvilente, è che c’è una zona di Bologna in cui abitanti, lavoratori e semplici passanti si stanno rassegnando alla quotidianità della violenza.

L’ultimo capitolo di questo cupo diario bolognese è stato aggiornato domenica sera. Quando, intorno alle 21,30, un trentaduenne si è accasciato di fronte al bar Bianco di viale Pietramellara. I passanti hanno chiamato il 118, perché l’uomo, un tunisino, aveva volto e collo coperti di sangue e una ferita da taglio anche al fondoschiena. Di fronte alla stazione, mentre i sanitari si occupavano del trentaduenne, sono subito arrivati anche i carabinieri del Radiomobile, per cercare di ricostruire cosa fosse appena accaduto. La vittima, che aveva dei tagli al volto, è stata trasportata in ospedale in codice di media gravità. E qui i militari hanno provato a raccoglierne la testimonianza, senza successo. Lo straniero, che non parlava una parola di italiano, già noto per piccoli precedenti, ha dato risposte vaghe, rifiutandosi di fornire qualsiasi dettaglio utile a ricostruire la dinamica dell’aggressione e arrivare a individuarne gli autori. Su questo fronte, però, ci sono le testimonianze dei tanti passanti che hanno assistito alla scena, che sarebbe iniziata nei pressi dell’autostazione, con la vittima inseguita da un altro uomo a torso nudo, descritto anche lui come nordafricano, che si sarebbe accanito sull’avversario colpendolo con più fendenti. Ora, i carabinieri della Bologna Centro stanno acquisendo i video della sorveglianza della zona, per risalire ai protagonisti della violenza e per individuarne il movente. Che potrebbe, come spesso accade in questa piazza funestata dalla presenza costante di piccoli spacciatori e balordi, essere legata a motivi di droga. Ma non è detto: ormai, qualsiasi motivo di dissapore, in piazza XX Settembre, fornisce una buona scusa per tirare fuori il coltello.