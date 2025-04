Scene da Far West sui binari della Bassa

Non è la prima volta che la stazione ferroviaria di San Giovanni in Persiceto diventa terreno di sfide da Far West fra giovani stranieri o di aggressioni e rapine ai danni di malcapitati viaggiatori. Un’autentica esplosione di violenza è quella andata in scena il 9 febbraio dell’anno scorso, quando si affrontarono una ventina di giovani nordafricani, schierati in due bande contrapposte dopo essersi dati appuntamento via social. Nella circostanza spuntarono cutter e coltelli: a fine serata si contarono quattro feriti e cinque denunciati per rissa. Scena simile il 29 novembre scorso alla stazione di San Pietro in Casale, dove a causa della rissa fra due gruppi di adolescenti nordafricani rimasero bloccati sette treni dell’alta velocità e sei regionali. Poco più di un mese fa una rissa tra ragazzini è stata invece segnalata alla stazione ferroviaria di Crevalcore, dove i testimoni hanno visto un machete.