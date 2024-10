Prove invalsi a Bologna e in Emilia Romagna, i risultati in italiano e matematica

Bologna, 15 ottobre 2024 - Come sono andati o test Invalsi? Qual è il livello di apprendimento degli studenti dell'Emilia Romagna nelle materie di italiano e matematica?

Riportati dal Sole 24 Ore, ecco l'esito dei test standardizzati nazionali per la rilevazione della competenza dei ragazzi nelle terze medie e nella quinta superiore nelle principali discipline.

Il confronto è tra le ultime prove e quelle dell'anno della pandemia Covid (2020/21). I risultati quindi, ci permettono anche di capire come gli studenti hanno reagito al lockdown, al cambio radicale delle loro abitudini e come siano riusciti a stare al passo con i tempi nonostante fosse stato stravolto tutto.

A livello regionale, nelle prove di italiano dell'anno scolastico 2023/24 spiccano per le medie gli alunni di Bologna e Rimini e per le superiori quelli di Forlì Cesena e Modena. Per i test in matematica, invece, i migliori esiti si rilevano a Ravenna e Bologna per la terza media e a Forlì Cesena e Ravenna per la quinta superiore.

Ferrara risulta in regione la provincia con la percentuale di studenti con competenze inadeguate più alta in entrambe le materie sia per le medie sia per le superiori.