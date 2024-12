"Scioccata dalla notizia: più controlli. In periferia le stesse attenzioni del centro"

"Sono scioccata da questa notizia. Come consigliere mi attivo per avere chiarimenti. Gli esercizi vanno controllati più spesso, sia a livello di igiene che di personale". Valeria Gamberini, avvocato e consigliere del quartiere Savena per la Lega a Bologna, accende i fari sulla questione delle verifiche nei locali, su più piani: "Si pone sempre l’attenzione sulle attività del centro storico perché hanno maggiore richiamo, la zona periferica si presuppone sia più tranquilla e quindi qui si tende a soprassedere e fare controlli in misura minore. Pretendiamo invece lo stesso livello di attenzione che viene dato al centro". E si chiede: "Chi lavora nei locali ha le qualifiche adeguate, l’Haccp, è adeguatamente istruito e formato? Com’è possibile che possa succedere questo, cioè detersivo che viene servito al posto dell’acqua? Bisogna controllare di più, soprattutto nei bar e nei ristoranti, che hanno orari di apertura molto lunghi e spesso ci si divide su più turni. Sono tante le situazioni sul lavoro, può trattarsi di precarietà, impreparazione,o a volte, semplicemente, la fretta. Chiediamo più attenzione – incalza Gamberini – sulle procedure, le licenze, i turni, le qualifiche per somministrare cibi e bevande. E che in periferia si controlli tanto quanto in centro". Il Savena, in ogni caso, è "un quartiere rispettabile, che sta vivendo delle trasformazioni, come il ricambio generazionale. Arrivano famiglie nuove che si affacciano alla vita del quartiere. Ed è giusto e importante che giovani e bimbi vengano ad animare la nostra zona".

c. g.