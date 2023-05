Scontro sul bilancio in consiglio L’ok alla manovra finisce dal Prefetto

In una seduta consiliare molto calda è stato ha approvato coi soli voti di maggioranza (contrari invece il gruppo misto con capogruppo Giancarlo Balboni di Fratelli d’Italia e la lista civica Per Crevalcore e frazioni -composta da leghisti- con capogruppo Lorenzo Balboni e consiglieri presenti Emanuele De Risio e Elena Fioresi) il bilancio consuntivo 2022 pur in presenza di un parere del revisore dei conti (presente in sala) contrario. Giancarlo Balboni, assieme al coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Diego Baccilieri, ha scritto al prefetto segnalando il fatto. E lo stesso Balboni aveva anche scritto al sindaco due giorni prima della seduta chiedendo il rinvio del punto per effettuare le correzioni richieste dal revisore.

"Lo stesso revisore, infatti, - dice Giancarlo Balboni - ha evidenziato lacune nella verifica e congruità del fondo contenzioso e nell’asseverazione dei crediti e debiti reciproci sulle società partecipate; oltre ad una sottostima del fondo rinnovo contratti dei dipendenti ed alla tirata d’orecchie sul cosiddetto caro bollette non correttamente gestito".

"In consiglio comunale ieri sera – fa eco Lorenzo Balboni - c’è stato uno scontro fortissimo tra sindaco, vicesindaco e il revisore dei conti. Nonostante quest’ultimo avesse spiegato e argomentato la scelta tecnica che l’ha portata a dare parere negativo, la maggioranza si è arroccata sulle proprie linee senza nemmeno prendere in considerazione la possibilità di aver sbagliato. Un atteggiamento non nuovo a questa amministrazione. Sindaco e giunta non hanno capito il ruolo del revisore dei conti". "Con un parere del genere del revisore – aggiunge Giancarlo Balboni - i consiglieri che hanno votato a favore assumono su di sé il rischio di responsabilità solidale in caso di riconoscimento di danno erariale. Quanto accaduto verrà segnalato alla Corte dei conti regionale".

Pier Luigi Trombetta