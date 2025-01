Scontro tra auto all’incrocio, due feriti gravi

Gravissimo incidente, nel pomeriggio di ieri, a Castenaso, nei pressi della zona industriale. Erano all’incirca le 14.30 quando si è verificato lo scontro, fronto-laterale, tra due vetture all’incrocio tra via Cà dell’Orbo e via Bargello.

Il crocevia, sempre molto trafficato, è regolato da un semaforo e, infatti, stando a quanto appreso finora, alla base dello schianto ci sarebbe proprio il fatto che uno dei due conducenti non ha rispettato il rosso semaforico. Una macchina stava percorrendo la via Cà dell’Orbo in direzione di Villanova, l’altra stava percorrendo la via Bargello: al volante della Peugeot grigia c’era un 66enne, mentre alla guida della Opel Agila un 71enne.

L’impatto tra le due auto è stato tale che, dopo la collisione, la Peugeot ha iniziato una folle carambola, andando poi a ribaltarsi su di un lato nell’impatto con il palo dell’impianto semaforico che è stato, in gran parte, abbattuto.

Sul posto, avvisati da altri utenti della strada che hanno assistito all’incidente, i primi a sopraggiungere con un equipaggio sono stati i vigili del fuoco.

Il 66enne alla guida della Peugeot, infatti, era rimasto incastrato in mezzo alle lamiere, del tutto accartocciate, della macchina e ci sono voluti alcuni minuti per estricarlo dall’abitacolo dell’auto.

Con i pompieri sono prontamente arrivati, con varie pattuglie, gli agenti della Polizia Locale di Castenaso.

Loro hanno fatto tutti i rilievi del caso che permetteranno di chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e hanno veicolato la circolazione, notevolmente congestionata. Via Bargello, infatti, è rimasta chiusa a lungo, dall’intersezione con via Cà dell’orbo fino a via Turati per consentire i soccorsi e, oltre i rilievi di prassi, la messa in sicurezza della carreggiata che era piena di detriti delle due vetture.

I sanitari del 118 si sono recati sul posto con due ambulanze: il 66enne è stato estratto cosciente dalle lamiere della Peugeot ed è stato portato all’ospedale Maggiore in codice 2 (borderline 3) per traumi multipli. Il 71enne, invece, è stato portato all’ospedale Sant’Orsola in codice di bassa gravità per alcune contusioni riportate nello scontro.

Zoe Pederzini