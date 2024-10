Scontro tra due auto. Una donna resta ferita

Un altro incidente scuote le strade cittadine. Ieri mattina, intorno alle 10, due auto sono rimaste coinvolte in uno scontro in via della Cooperazione, in direzione Ferrara. Per l’esattezza, dopo il sottopassaggio all’intersezione con via Marzabotto. Qui, una Fiat 500, con al volante una cinquantaquattrenne, mentre percorreva l’asse attrezzato, è entrata in contatto con un un’altra auto, un’Audi Q5, con alla guida un trentaseienne, che si stava immettendo in carreggiata.

Il contatto, fortunatamente, non è stato grave e solamente la conducente ha riportato ferite: la donna è stata trasportata a Imola con l’ambulanza in codice giallo per lesioni lievi. Entrambi i conducenti sono residenti a Imola.

Lo scontro, su cui è intervenuta la polizia locale, si colloca sulla scia di giornate difficili per le nostre strade.

Solo mercoledì scorso, infatti, gli schianti sono stati due: nel primo, è rimasto ferito ferito un 36enne che viaggiava su una moto, trasportato in elicottero in codice rosso all’ospedale Maggiore di Bologna; nel secondo incidente, invece, un 42enne si è ribaltato a bordo di un trattore, medicato all’ospedale di Imola.

A nemmeno ventiquattro ore di distanza, un altro incidente ha fatto tremare via Turati: nella carambola, una Porsche semidistrutta e priva di ruote e una Lancia Y con la lamiera accartocciata in mezzo al fosso a lato della strada, da cui sono usciti praticamente illesi due giovani a bordo dell’auto sportiva, mentre è stata trasportata al Maggiore di Bologna la conducente 61enne dell’altra auto.

A fine settembre, infine, il tragico schianto in cui un ragazzo di 16 anni ha perso la vita: era in sella alla sua moto, quando ha sbattuto contro un albero a lato della strada in via Correcchio.

Episodi ormai all’ordine del giorno, che macchiano di sangue le strade e mettono a rischio la vita dei conducenti.

Mariateresa Mastromarino