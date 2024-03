Scopre il ladro: donna minacciata con una spranga

Bologna, 22 marzo 2024 – Maxi operazione dei carabinieri del Comando Provinciale di Bologna per contrastare i furti in abitazione. I militari, nell’ambito di indagini serrate sul territorio metropolitano, hanno identificato centinaia di persone e arrestato un 45enne, con vari precedenti di polizia, che si è introdotto abusivamente in una proprietà privata a Vergato.

I controlli si sono concentrati nei territori di San Lazzaro e Vergato dove i carabinieri hanno messo a disposizioni ingenti quantità di pattuglie e uomini. Il servizio che si è svolto nei giorni scorsi aveva l’obiettivo, come detto, di controllare i due territori in modo capillare per stanare ‘topi d’appartamento’ e prevenire i furti in abitazione. Sono state fermate e controllate 231 persone e 191 veicoli tra San Lazzaro e la valle dell’Idice e l’Appennino, nei territori di Loiano, Monghidoro e Vergato. Il tutto è stato fatto dai militari in costante collegamento con la Centrale Operativa dell’Arma che ha coordinato le operazioni.

L’attività dei carabinieri è terminata con l’arresto di un 45enne italiano, pluripregiudicato per reati specifici contro il patrimonio. Il soggetto, dopo essersi introdotto abusivamente nella proprietà di una signora sulla sessantina, residente a Vergato, aveva iniziato a minacciarla con una spranga di ferro, finendo per danneggiarle gli infissi dell’abitazione. All’arrivo dei carabinieri che si trovavano in zona proprio nell’ambito di questi controlli il 45enne inizialmente ha opposto resistenza, poi ha desistito ed è stato arrestato per resistenza a un pubblico ufficiale, violazione di domicilio, minaccia aggravata, danneggiamento e furto in abitazione. Dall’abitazione della donna il ladro aveva asportato una bottiglia di vino dai locali della cantina.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 45enne, arrestato dai militari, è stato trattenuto in attesa dell’udienza di convalida, prevista nelle aule giudiziarie del Tribunale di Bologna.

Tra San Lazzaro di Savena e zone limitrofe, invece, i carabinieri hanno sanzionato una persona per ubriachezza manifesta, mentre altre due sono state segnalate alla Prefettura di Bologna per uso personale di sostanze stupefacenti.

Anche i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Bologna sono intervenuti nella circostanza, ispezionando un’auto-officina e applicando nei confronti del titolare due sanzioni amministrative inerenti alla mancata formazione dei lavoratori e alla non idoneità sanitaria dell’attività, per un ammontare di 13.240 euro.