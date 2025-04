Scuola e prove di dialogo. Arcangeli, crowdfunding per ripagare i danni

Al liceo Sabin autogestito non più occupato, oggi andrà il sindaco Matteo Lepore come chiesto dagli studenti, il liceo Righi passa dall’occupazione all’autogestione e l’Iis Pier Crescenzi Pacinotti Sirani è occupato fino a sabato. Infine, al liceo Arcangeli dis-occupato, il Consiglio di Istituto ha parlato: con almeno due novità rispetto al Collegio dei docenti. Al posto del contributo volontario delle famiglie, verrà avviato un crowdfunding il cui ricavato non solo ripagherà i danni (nella foto alcuni danneggiamenti), ma servirà ad acquistare materiale didattico per tutto il liceo. Infine i destinatari dei lavori socialmente utili sono tutti i 1.600 studenti che si potranno proporre su base volontaria. "L’Arcangeli è una comunità – osserva la preside Margherita Gobbi –.In questa occasione è emersa una forte volontà di dialogo soprattutto da parte delle famiglie".

Al Sabin prevale la linea del dialogo con i prof che pongono lo stop all’occupazione per aiutare gli ormai ex occupanti a far varcare, al sindaco Lepore la porta a vetri di via Matteotti, la mediazione della preside Rossella Fabbri e il buonsenso del Collettivo del Sabin che sceglie l’autogestione fino a sabato. Collettivo che nel comunicato finale sottolinea "prendiamo quanto avvenuto come una vittoria: un primo piccolo, ma grande passo in avanti nella lotta politica che si è deciso con coraggio di intraprendere, speranzosi che non finisca qui, ma che questo sia solo l’inizio di un processo di costruzione".

Oggi, quindi, al Sabin maxi assemblea, aperta a tutte le componenti della scuola, per affrontare i nodi che interessano ai liceali. Tra questi la succursale con poche aule e senza palestra, la pista ciclabile collegata alla Bicipolitana che, pare, passare dentro al liceo, i mezzi di trasporto ‘vittime’ dei cantieri e incontri cadenzati per informare sullo stato dall’arte dei lavori. Infine, il collettivo Osa ha tenuto un presidio sotto Palazzo d’Accursio per chiedere il ritiro della denuncia ai 12 minghettiani.