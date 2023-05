Scuole chiuse a Bologna giovedì 18 maggio, il maltempo ferma ancora le lezioni

Bologna, 17 maggio 2023 – Scuole chiuse per il terzo giorno di fila nel Bolognese. Niente lezioni anche domani, giovedì 18 maggio. Come concordato nella riunione di coordinamento tenutasi poco fa tra i sindaci del territorio metropolitano in tutti i Comuni della città metropolitana di Bologna rimarrà sospesa l’attività didattica in tutte le scuole di ogni ordine e grado (nidi, materne, elementari, medie e superiori).

“Domani – fanno sapere dalla città Metropolitana - verranno fatte le opportune verifiche per poi decidere in modo articolato le date delle riaperture”.

“Si invitano i cittadini – conclude la comunicazione - a seguire le informazioni sui siti e sui canali di informazione dei rispettivi Comuni”.