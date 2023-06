Separazioni e divorzi, a Bologna l’appuntamento si può prendere online: ecco come fare

Bologna, 8 giugno 2023 - Separazioni, divorzi, scioglimento di unioni civili: a Bologna si è attivata una procedura per cui l'appuntamento ora si può prendere online. È attiva la nuova procedura per prenotare on line l’appuntamento relativo ad alcune pratiche come scioglimento di unione civile, separazione e divorzio.

Divorzi e separazioni: foto generica

Appuntamenti online: come fare

I cittadini e le cittadine interessati devono aprire Iperbole e - a partire dalle pagine dedicate a separazioni e divorzio e scioglimento di unione civile - possono compilare la dichiarazione online inserendo le informazioni richieste e allegando la documentazione necessaria. L’accesso al modulo prevede l’autenticazione tramite SPID o CIE del dichiarante. Il sistema riceve e protocolla la domanda e invia una ricevuta di corretto invio e una di avvenuta protocollazione.

Se, trascorsi tre giorni lavorativi dall’invio della dichiarazione online, gli interessati non vengono contattati dagli uffici di stato civile possono prenotare il vero e proprio appuntamento con l'ufficiale di stato civile.

Nascite e matrimoni

Dall’autunno questa modalità di prenotazione sarà estesa anche agli appuntamenti per le dichiarazioni di nascita e le pubblicazioni di matrimonio.