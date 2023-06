Toner e cartucce rigenerati venduti come nuovi, la Finanza di Bologna sequestra sito di e-commerce

Bologna, 7 giugno 2023 - Toner e cartucce originali a prezzi altamente concorrenziali, quasi da non essere vero e infatti il sito che li pubblicizzava e vendeva in realtà ai clienti inviava prodotti compatibili o rigenerati, spesso di scarsa qualità.

È per questo che i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno sottoposto a sequestro la piattaforma e-commerce che al suo attivo aveva anche già 100 recensioni negative.

Il sito, infatti, pubblicizzava ricambi originali per stampanti di noti marchi come Hp, Samsung, Toshiba e Dell, inserendo nei circa 50 annunci presenti i dettagli tecnici e le immagini dei prodotti.

I clienti che acquistavano i prodotti a prezzi bassissimi, però, si vedevano arrivare a casa toner e cartucce di scarsa qualità, rigenerati o comunque non originali.

Nonostante i reiterati reclami, i clienti non riuscivano a ottenere il rimborso e in alcuni casi i prodotti acquistati non venivano neppure spediti. L’amministratore della piattaforma, residente in città, grazie a questo stratagemma, è riuscito a guadagnare nell’ultimo triennio oltre cinquecentomila euro.

Il responsabile è stato quindi deferito per frode in commercio alla Procura della Repubblica di Bologna, la quale ha disposto la perquisizione dell’abitazione dell’indagato e del luogo di stoccaggio della merce, entrambi collocati in periferia.

Al termine delle perquisizioni sono stati sequestrati il pc e il server utilizzati per l’attività illecita e circa 200 ricambi destinati alla vendita.