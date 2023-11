Serve un addetto al soccorso stradale

L’azienda Nuova Global car Srl è alla ricerca di un carrista addetto al soccorso stradale. Nello specifico, quest’offerta di lavoro è ricercata per la sede aziendale nella città di Imola, precisamente in via Dell’Artigianato 16.

Nel dettaglio, la figura ricercata dovrà occuparsi del soccorso stradale e dovrà occuparsi anche del trasporto dei mezzi incidentati, attraverso l’utilizzo e l’impiego del carro attrezzi. Per il profilo che si sta ricercando, è indispensabile essere in possesso delle patenti di guida di tipologia B, C ed E. È preferibile poi, ma non indispensabile, essere in possesso anche della C.Q.C (Carta di Qualificazione del Conducente).

È richiesto essere in possesso del diploma di licenza media. Tra i requisiti da soddisfare, il candidato deve essere automunito.

Il contratto di lavoro offerto è a tempo determinato della durata iniziale di tre mesi, con l’inquadramento di autista. La retribuzione lorda mensile indicativa ammonta a 1.400 euro.

Il tempo pieno conta 40 ore settimanali, suddivise in questa tabella oraria: dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18.

È prevista, inoltre, la reperibilità notturna eo nei giorni festivi a settimane alterne.

Per candidarsi, bisogna registrarsi con Spid o Cie al Portale Lavoro per Te o bisogna accedere all’App Lavoro per Te. Dopo la registrazione o l’accesso, il candidato dovrà inviare la candidatura e seguire le istruzioni.

L’annuncio di lavoro scade venerdì 10 novembre e propone un’offerta rivolta a entrambi i sessi.