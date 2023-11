Shopping di Nimax. Ora controlla Nemesis

Nimax acquisisce la maggioranza qualificata di Nemesis, consolidando, in questo modo, la sua presenza sui mercati internazionali. La bolognese Nimax, con 27 milioni di fatturato e 103 dipendenti, è il partner di riferimento per i costruttori di linee industriali e per le aziende che necessitano di sistemi di codifica e marcatura, ispezione e controllo ed etichettatura nei propri processi produttivi. Nemesis, realtà consolidata del modenese, 3 milioni di fatturato generato per il 75% sui mercati esteri e 12 dipendenti, è un player chiave nella progettazione e produzione di pesatrici industriali in linea. Nicola Montanari (in foto), ceo di Nimax, dichiara: "Questa acquisizione rappresenta un passo fondamentale per Nimax nel nostro percorso di sviluppo e consolidamento sui mercati esteri. Siamo entusiasti di avere nel nostro gruppo Riccardo Neri - che riteniamo una figura chiave per la sua profonda conoscenza tecnica e commerciale del settore - e l’intero team di Nemesis. Questa operazione ci permetterà di diversificare ulteriormente le nostre attività e di accrescere la presenza nel settore, portando ‘a bordo’ competenze di alto livello".