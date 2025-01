Sì, faccio un saldo in centro

Gennasi

SHOPPING

Da sabato sono in atto gli sconti invernali, partiti con un incoraggiante afflusso di clienti. Ce n’è per tutti i gusti e tasche, le bazze sono tante, milioni di maglioni, avanti c’è posto a basso costo. Sì, una di queste mattine faccio un saldo in centro.

IN CODICE

Il premio SuperBotto 2024 2025 spetta ai buontemponi di Palazzo d’Accursio che hanno mandato ai colleghi la Card cultura corredata di una password alfanumerica traducibile in "stupido coglione". Che ridere. Ma1COmUn31/29aUdiO. Ovvero, mal Comune mezzo gaudio.

TURISTI

Sotto le Feste non c’è stata l’auspicata invasione degli unni e nemmeno degli altri, e anzi qualche albergo del centro storico ha tenuto chiuso per carenza di prenotazioni. Il sindaco Lepore minimizza ("nessun calo") e invita piuttosto gli addetti ai lavori a dirottare un po’ i visitatori, italiani e stranieri, fuori porta. Welcome to Santa Viola?

IMMOBILI

Il numero degli iscritti non è più quello dei bei tempi, quando il Partitone dettava legge e costumi, gli oneri salgono e i debiti per gli affitti di favore mordono (quattro milioni). Risultato, entro breve il Pd chiuderà quasi la metà dei circa novanta circoli esistenti in città e provincia. Cari compagni, con un retrogusto di nostalgia cantiamo in coro: bandiera rossa la traslocherà.

IL REGALONE

Bravo lui, e bravi i genitori del tredicenne di Pianoro che ha ringraziato con tanto di messaggio e dolcetti i carabinieri, capaci di restituirgli a Capodanno la mountain bike rubata alla Vigilia nel garage condominiale. Il ragazzino era felice come una Pasqua.

LA TRUFFA

Ennesima colpaccio a domicilio in zona Saragozza ai danni di una coppia di coniugi settantenni, vittime di un sedicente "termoidraulico" incaricato di controllare la caldaia di casa spalleggiato da un complice. Bottino molto più che ragguardevole: settantamila euro, tra gioielli, denaro e orologi. Signore e signori, per favore: non aprite quella porta!