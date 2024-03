Si ricerca un cameriere per svolgere servizio ai piani

Struttura ricettiva con sede a San Nicolò (Castel San Pietro Terme - BO), ricerca 1 cameriera/e ai piani. La figura ricercata si occuperà delle pulizie e della sistemazione delle camere degli ospiti della struttura ricettiva, mantenendo l’ordine e la pulizia nelle aree comuni. Indispensabile il possesso della patente di guida di tipo B e l’essere automuniti per raggiungere la sede di lavoro. Si richiede esperienza nella mansione di 1 anno. E’ preferibile, ma non indispensabile, la conoscenza della lingua inglese a livello intermedio. Preferibile ma non indispensabile il possesso di diploma di maturità.

Annuncio rivolto a persone dell’uno o dell’altro sesso, ai sensi del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198. Contratto: Contratto di lavoro a tempo determinato CCNL applicato: Multiservizi Inquadramento previsto: 1° livello Data presunta avvio rapporto di lavoro: marzo 2024

Orario: Orario di lavoro part-time per 30 ore settimanali, 6 giorni su 7 con un giorno di riposo a scorrimento.

Per candidarsi: Dopo esserti registrato con SPID o CIE al Portale Lavoro per Te (https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o sull’App Lavoro per Te.