Sopralluogo sul fiume Sillaro: "Gli interventi vanno avanti"

Soddisfazione bipartisan. Il sopralluogo svolto sul fiume Sillaro giovedì 29 agosto mette d’accordo maggioranza e minoranza, quest’ultima rappresentata dal consigliere Lorenzo Brogi nel ‘tour’ sulle sponde del Sillaro. A partecipare al sopralluogo sono stati, oltre al citato Brogi della minoranza, la governatrice Irene Priolo, con delega regionale alla Difesa del suolo, il sindaco di Castel San Pietro Francesca Marchetti e la collega di Casalfiumanese Beatrice Poli. "Abbiamo dato seguito a un impegno preso e fatto il punto della situazione rispetto ai lavori da fare sul fiume Sillaro e a quelli già svolti. Sono soddisfatta del dialogo costruttivo tra gli enti coinvolti", ha detto a caldo Francesca Marchetti. Irene Priolo si è soffermata sulle cifre dell’impegno regionale.

"Tra cantieri post alluvione e programmazione regionale, sul Sillaro stiamo investendo 21,7 milioni. Dei 28 interventi, 19 sono già conclusi e il resto sono in esecuzione o progettazione. Dopo i primi interventi urgenti per riparare i danni causati dall’alluvione del maggio scorso, stiamo procedendo in parallelo con la manutenzione straordinaria e ordinaria". Sempre restando sul territorio, "sono in corso la manutenzione straordinaria della vegetazione in alveo del bacino del Sillaro (1 milione), gli interventi di sistemazione dei rii collinari dei bacini di Idice e Sillaro (1,3 milioni) e il taglio e la rimozione di piante a terra dei torrenti Sillaro e, tra gli altri, anche del Quaderna e del Gaiana". Gli interventi non conseguenti all’alluvione già predisposti nel futuro prossimo sono 17, e i più rilevanti riguardano il miglioramento dell’accessibilità arginale, dei torrenti Idice, Sillaro, Gaiana e Quaderna.