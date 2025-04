Sorpreso a rubare dentro un’auto in via Gobetti: inseguito e preso

I ‘predoni’ delle auto continuano con i loro furti in Bolognina. Ma a volte finiscono anche i manette. È successo la mattina di lunedì, intorno alle 8, in via Gobetti, quando una quarantacinquenne ha chiamato il 112, riferendo di aver appena visto due uomini infrangere il vetro di un’auto in sosta ed entrare all’interno per frugare. I due, vista la donna che li guardava, sono subito usciti dalla macchina, un’Audi di un cittadino cingalese, e si sono allontanati. Lei però li ha seguiti, tenendoli a vista fino all’arrivo delle pattuglie delle Volanti. Alla vista degli agenti i ladruncoli hanno iniziato a correre in direzioni diverse, inseguiti dagli agenti: uno, un marocchino di 29 anni, è stato raggiunto e bloccato da un poliziotto.

L’uomo, già con diversi precedenti alle spalle, durante la fuga aveva buttato via una borsa rubata all’interno della macchina ‘visitata’. Dentro la busta c’erano scarpe sportive, cappellini e felpe firmate, con tanto di scontrino, che sono subito stati restituite al proprietario. L’uomo è stato trovato in possesso anche di altri oggetti, di cui però non è stato individuato il proprietario. Il ragazzo aveva con sé delle forbici e una torcia a led.

Durante i controlli in via Gobetti i poliziotti hanno individuato anche un’altra auto, una Bmw, danneggiata nello stesso modo, di proprietà di un cittadino cinese. Da questa macchina non è stato rubato nulla. Al termine degli accertamenti il ventinovenne è stato arrestato per furto pluriaggravato in concorso con persona rimasta ignota e denunciato per ricettazione. In direttissima, l’arresto è stato convalidato e per l’uomo è stata disposta la custodia in carcere. Lui ha scelto l’abbreviato ed è stato condannato a due anni e 300 euro di multa. Nella stessa zona dove sono stati sorpresi i due in azione, tra via Insolera e via John Cage, poche ore prima erano state trovate altre nove macchine danneggiate ed era stato messo a segno un furto nella trattoria ‘Vecchio Mercato’.

n. t.