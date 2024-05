Spacciatore minaccia la vicina: arrestato

"Vi ammazzo tutti, prendo la pistola e vi sparo! E se fanno indagini dalla Procura gli mandiamo un pacco bomba": un 27enne è stato arrestato dai carabinieri di Zola Predosa durante un blitz in un appartamento. Il giovane, italiano, disoccupato e con precedenti di polizia, è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La droga è stata rinvenuta durante una incursione che i militari hanno fatto a casa del giovane, su disposizione della Procura, nell’ambito di un’indagine per le minacce aggravate di cui il 27enne si sarebbe reso responsabile nei confronti di una vicina di casa con cui aveva litigato.

Le pesanti affermazioni proferite dal ragazzo durante la discussione avevano preoccupato i carabinieri, informati della vicenda poco dopo gli eventi. L’autorità giudiziaria, venuta a conoscenza dei fatti, ha emesso un decreto di perquisizione, delegando i militari a entrare nell’appartamento del 27enne per verificare l’eventuale presenza degli oggetti di cui aveva ventilato l’utilizzo: armi od ordigni esplosivi. Entrati nell’appartamento del ragazzo, i carabinieri hanno, invece, trovato undici panetti di una sostanza stupefacente del tipo hashish del peso complessivo di oltre un chilo, quattro bilancini di precisione, una macchina per il sottovuoto, una serra da interni in fase di allestimento e un rilevatore di segnali gps. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 27enne è stato trattenuto in attesa dell’udienza di convalida prevista con giudizio direttissimo. Per lui è stato disposto l’obbligo di firma.