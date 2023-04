Sport e teatro, le aule aprono di pomeriggio

Scuole aperte, o meglio medie e superiori, aperte al pomeriggio tutto l’anno sia con percorsi di assistenza allo studio, ma anche e soprattutto per attività sportive (calcio misto, boxing e atletica), teatro, giocoleria, videomaking e laboratori di stampa 3D, produzione musicale digitale, fumetto, uscite e attività sul territorio. Il tutto gratuitamente.

A offrire questa "opportunità" educativa, spiega il sindaco Matteo Lepore, ai ragazzi tra gli 11 e i 16 anni è il Comune che vi investe circa 100mila euro di risorse europee e si è mosso in collaborazione con la Fondazione per l’Innovazione Urbana. Un’idea che ricalca, ma estendendola, l’esperienza estiva delle medie e superiori che, chiusi i libri, si aprono a mille attività per far trascorrere tempo di qualità agli adolescenti, tenendoli lontani dalla strada, dal bighellonare, scongiurando ore e ore di smartphone e facendoli socializzare.

Un’idea che, prima di essere proposta a tutte le medie e le superiori cittadine, è stata rodata e sperimentata dalla media Farini (Ic 12) e dall’Iis Belluzzi Fioravanti, le cui aule saranno aperte dopo la campanella fino a giugno. Un esperimento che "sta avendo un ottimo riscontro - osserva Lepore -. Si tratta di un progetto unico che parte da Bologna. Prendersi cura dei ragazzi è una priorità perché ci stanno segnalando le loro difficoltà". Dare loro attenzione "rendendoli protagonisti e offrendo loro nuovi spazi. E quale spazio migliore è la scuola ripensata da loro? Questo è anche un modo nuovo per sfruttare gli spazi scolastici". Tutte le attività sono progettate e gestite grazie al coinvolgimento di alcune realtà educative del territorio selezionate tramite avviso pubblico del Comune: Dry-Art ETS all’Ic 12 (media Farini) e il consorzio Scu.Ter – Scuola Territorio presso l’Iis Belluzzi-Fioravanti. Lo stesso Ic 12 e l’Iis hanno lavoratori fianco a fianco con le due realtà uscite dal banco che metteranno loro personale a svolgere le attività.

Federica Gieri Samoggia