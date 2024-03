Stasera ’Se solo fossi un orso’

Il film ’Se solo fossi un orso’ di Zoljargal Purevdash verrà presentato in anteprima stasera alle 20,30 al cinema Orione (via Cimabue, 14). A introdurre la proiezione Paolo docente di Soria del cinema al Dams. Il film d’esordio di Zoljargal Purevdash racconta la vicenda di un ’genio ribelle’ asiatico. Presentato in anteprima al Festival di Cannes 2023, è la prima opera proveniente dalla Mongolia ammessa in Selezione Ufficiale sulla Croisette, e arriverà al cinema dal 14 marzo distribuito da Trent Film.