Strage 2 agosto Bologna, l’appello di Cavallini all’ergastolo: si decide il 18 maggio

Bologna, 10 maggio 2023 – Se ne riparlerà il 18 maggio: dopo l’eccezione sollevata questa mattina in aula dagli avvocati della difesa al processo in Corte d’assise d’appello a Gilberto Cavallini, l’ex Nar condannato all’ergastolo come uno degli esecutori materiali della strage in stazione a Bologna il 2 agosto 1980, la Corte si è riservata di decidere alla prossima udienza, già fissata per il 18 maggio.

Dopo, cioè, che la Corte costituzionale si sarà espressa sulla identica eccezione presentata per un altro processo, davanti alla Corte d’assise di Palermo nel 2022. La questione è quella dei giudici popolari ritenuti troppo anziani, avendo già compiuto 65 anni (limite di legge per questo esercizio) al momento della deliberazione finale, che hanno preso parte al processo di primo grado a Cavallini. Si tratterebbe di due giudici popolari e due supplenti, che hanno compiuto gli anni durante il dibattimento, durato dal marzo 2018 al gennaio 2020. Così, la difesa dell’imputato, avvocati Gabriele Bordoni e Alessandro Pellegrini, ha chiesto la nullità del processo. Che sarebbe perciò tutto da rifare.

Oggi è ripreso il processo dopo il rinvio dello scorso 19 aprile. In quell’occasione l’ex Nar, in regime di semilibertà a Terni e difeso dagli avvocati Alessandro Pellegrini e Gabriele Bordoni, non si era presentato in aula. All’inizio del mese scorso è stata invece depositata la sentenza di primo grado del processo ai ‘mandanti’ della strage, in cui è stato condannato all’ergastolo come "quinto uomo" della bomba Paolo Bellini, ex di Avanguardia Nazionale. I due appelli, però, Cavalli e Bellini, non saranno riuniti per tempistiche processuali.