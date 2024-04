Studente trovato morto a Bologna, disposta l’autopsia

Bologna, 29 aprile 2024 - Studente trovato morto nella notte a Bologna, disposta l'autopsia. Si tratta di un ragazzo di 25 anni di Termoli. E' stato trovato senza vita nell’abitazione che condivideva con il fratello maggiore. Sembra che il giovane fosse andato a Bologna nei giorni scorsi per portare via un computer ed alcuni indumenti per poi rientrare subito in città, ma nella notte, nel fine settimana, è morto.

Non si esclude un possibile malore. Distrutta dal dolore la famiglia del venticinquenne è arrivata ieri a Bologna. Sotto choc parenti ed amici. Il medico legale, constatato il decesso del giovane, ne ha disposto il trasferimento in obitorio per l'esame autoptico per poter stabilire le cause dell'improvviso decesso. La salma rientrerà a Termoli per il rito funebre entro qualche giorno, subito dopo gli accertamenti autoptici.