Studenti a lezione di benessere

Le cardiopatie, cosa sono e come prevenirle. L’associazione Bentivoglio Cuore ha organizzato due incontri con gli studenti: venerdì prossimo (9-12) alle scuole Loi di Castel Maggiore, e il giorno 14 presso il Centro Pertini, con gli alunni della primaria Bartolini. Gli incontri mirano a sensibilizzare gli studenti, fin dalla giovanissima età, alla tutela della propria salute ed a quella dell’intera collettività, per far crescere in loro la cultura della solidarietà e delle responsabilità, dell’ambito del prossimo in difficoltà, vincendo l’indifferenza. Con buoni stili di vita, attività fisica e una sana alimentazione si possono prevenire gli interventi di primo soccorso. Sarà spiegato dai medici, in modo chiaro e semplice, con la collaborazione degli insegnanti, come si può intervenire con semplici manovre ad occuparsi del prossimo.