Sul palco Altstaedt e Lonquich

Cambio di programma per la rassegna di Musica Insieme che per domani sera al Manzoni prevedeva un concerto con Leonidas Kavakos. A causa di un’indisposizione del violinista greco, grande virtuoso, sul palco alle 20,30 saliranno invece i Maestri Nicholas Altstaedt al violoncello (uno dei musicisti più richiesti e versatili del panorama attuale) e Alexander Lonquich al pianoforte. Lonquich è anche direttore d’orchestra. Ha lavorato con l’Orchestra della Radio di Francoforte, la Royal Philharmonic, la Deutsche Kammerphilarmonie e la Mahler Chamber Orchestra. In programma musiche di Beethoven, Debussy, Barber.