Taccheggio finisce in aggressione: due in manette

Domenica sera, orario di chiusura. Due persone entrano al supermercato Pam di via Marconi e, dopo aver taccheggiato dagli scaffali diverse confezioni di alimenti, tentano di uscire senza pagare. Bloccati dai vigilanti che avevano notato tutta la scena, li aggrediscono nel tentativo di fuggire. Un tentativo vano, visto che da lì a poco verranno fermati dalla polizia e arrestati, in flagranza di reato, per tentata

rapina in concorso. I responsabili, due trentenni con pregiudizi di polizia, sono stati fermati mentre tentavano di fuggire dopo aver messo a segno il furto, quando sono arrivate al supermercato le pattuglie del commissariato Due Torri San Francesco e delle Volanti, che hanno preso in carico i due, che erano stati già bloccati dai dipendenti. Erano circa le 19,45. Gli agenti hanno raggiunto il supermercato e collaborando con la guardia giurata e l’addetto antitaccheggio, hanno effettuato una prima ricostruzione dei fatti dalla quale è emerso che la situazione era diventata tesa quando i due, agitati, avevano minacciato gli addetti alla vigilanza che li volevano controllare. Durante la colluttazione, uno degli uomini aveva spintonato l’addetta alla vigilanza, nel tentativo di fuggire verso l’uscita del parcheggio interrato, senza riuscirci. Entrambi i sospettati, uno con pregiudizi e precedenti per reati contro la persona, il patrimonio e stupefacenti, l’altro con numerosi precedenti di analogo tenore, sono stati arrestati in flagranza di reato per tentata rapina in concorso: su disposizione del pubblico ministero, al termine degli atti di rito è stata disposto l’accompagnamento alla Dozza, in attesa della convalida.