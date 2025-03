Tagliato in tutta fretta l’albero pericolante vicino all’asilo nido

In tutta fretta, i giardinieri del global verde del Comune hanno abbattuto il pioppo grigio ’caracollante’ (numero 11743) che si appoggiava alla rete di confine del giardino del nido ’Il Monello’ che si trova dentro la Lunetta Gamberini. Vicino al nido ci sono la materna comunale Gastone Rossi (dove a ottobre è caduto un albero in giardino) e l’elementare Don Milani. Il taglio ha colto tutti di sorpresa visto che, come dichiarato dal Comune, l’albero andava sì tolto, ma senza fretta. Quindi entro i 15 giorni canonici previsti dalla procedura senza urgenza. Il pioppo, sul passaggio Alfonsina Morini, ora non c’è più. C’è un ceppo con un nastro rosso-bianco. Forse ad accelerare la sua ‘scomparsa’ è stato l’intervento, anche lì a sorpresa, dei vigili del fuoco. Giovedì sera, chiamati da un papà preoccupato, sono intervenuti, insieme alla polizia locale. I pompieri hanno capitozzato il pino e transennato il passaggio, interdicendone il transito.

Ieri mattina, davanti al nastro e ai rami lasciati nel giardino scolastico, i genitori sono rimasti choccati e si sono infuriati ancora di più. Nessuno li aveva informati. Per non parlare del fatto che, arrivato di corsa l’agronomo del Comune, si è scoperto che c’è un altro pino che pencola, il numero 11740. Giusto per far arrabbiare ancora di più le famiglie, mentre giovedì il Comune non aveva vietato ai bimbi di uscire in giardino, ieri mattina è, invece, scattato il divieto. Su tutto questo vuole vederci chiaro la consigliera di FdI, Manuela Zuntini.

"Siamo sconcertati – denuncia una mamma del Comitato di gestione della materna –, abbiamo percepito un’amministrazione che ha lasciato solo il suo personale scolastico. In due giorni, noi siamo stati sempre presenti, ma nessun del verde o dell’amministrazione è venuto a controllare o a parlare con noi. Siamo noi genitori le sentinelle degli alberi dei giardini. E’ indecente. Siamo lasciati soli".